Les veillées de contes débutent avec Renée Robitaille

Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureux de s’associer à Lanaudière : Mémoire et Racines pour une deuxième édition des veillées de contes. Cet événement vous propose trois rendez-vous pour plonger dans l’univers du conte. La série débutera avec le spectacle «Hommes de pioche» de Renée Robitaille le jeudi 22 septembre prochain, 20h.

La démarche artistique de Renée Robitaille, tout d’abord marquée par le conte traditionnel, s’oriente de plus en plus vers le récit de vie. Sur scène, elle incarne tous les personnages dont elle a recueilli les histoires, offrant ainsi un regard profond et touchant sur l’Humanité.

C’est avec Louis Champagne, le metteur en scène de son spectacle Hommes de pioche, que Renée s’est découvert une passion pour la recherche et la création de personnages. Cette approche théâtrale lui a ouvert les portes de toutes les scènes du Québec.

«Tous les mineurs que j'ai rencontrés portaient cette petite fiole au cou. Une fiole en or. Sur laquelle la mine avait inscrit « 20 mai 1952 ». Autour de mon cou, c'est la fiole du Grand Zaphat qui pendait. On m'avait chargé de lui remettre.»

La représentation s’adresse à un public adulte. Les spectateurs doivent avoir 14 ans ou plus pour y assister.

Les billets, au coût de 20 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.

Un abonnement pour les trois soirées de contes est disponible au prix de 45$.