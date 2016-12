C’est avec Le bonheur que débute la nouvelle saison culturelle à Notre-Dame-des-Prairies!

C’est avec enthousiasme que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies invite la population à faire le plein de culture et à découvrir la toute nouvelle programmation de cet automne, des rencontres uniques et exclusives seront présentées à l’Église. Pour marquer le début de cette nouvelle saison culturelle, le tout dernier projet de François Bernier, Le bonheur, sera présenté à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies le jeudi 15 septembre à 19 h 30. L’entrée au spectacle est gratuite et la contribution est volontaire. Heureux mélange d’humour et de drame, ce spectacle pose la question: pourquoi sommes-nous si malheureux dans notre quête effrénée du bonheur?

Ce documentaire interactif brosse le portrait des grands courants autour du bonheur tout en racontant en filigrane l’histoire réelle d’une famille québécoise dévastée par le suicide de Patrick, un des leurs. L’historique et l’intime se répondent dans ce spectacle hors-norme, où les acteurs n’incarnent non pas une fiction, mais des animateurs d’atelier de croissance personnel plus ou moins sérieux, et où le public, sorti de sa passivité habituelle, est invité à participer à des différentes expériences qui ont toutes pour but l’atteinte du bonheur.

Le bonheur sera présenté sous forme de laboratoire expérimental devant public à Notre-Dame-des-Prairies, dans le cadre d’une résidence de création au presbytère. Ponctué d’échanges entre les comédiens, comédiennes et le public, l’auteur, présente une première étape de création où plusieurs humains se retrouvent ensemble et se questionnent sur ce qu'ils ont tous et toutes en commun dans cette quête sempiternelle et universelle qu’est le bonheur. Maintenant un habitué de l’Église de Notre-Dame-des-Prairies, François Bernier en est à sa troisième présence en sol prairiquois, ayant auparavant agi à titre de metteur en scène pour le spectacle J’t’aime encore de Roxanne Bouchard et comme comédien dans Dansereault de Jonathan Bernier, la toute première lecture présentée en mars 2015.

Avec des projets en danse, théâtre et musique, notamment, une saison bien remplie et variée est proposée à ceux et celles qui ont soif de nouveautés. «Pour les membres du conseil municipal, il est essentiel de permettre à la culture sous toutes ses formes d’évoluer et de s’épanouir. Les résidences de création au presbytère ainsi que les lectures à l’Église sont de bons exemples des moyens mis en place pour stimuler la créativité des artistes d’ici et d’ailleurs.», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

Cet automne, les activités culturelles de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont présentées gratuitement à l’Église. Toutes et tous sont les bienvenus, l’entrée est libre et la contribution est volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.