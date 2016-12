Lancement de saison 2016-2017 du Centre culturel de Joliette

Le Centre culturel de Joliette (CCJ) est fier d’annoncer, pour une septième année, la tenue de son lancement de saison 2016‐2017 qui se déroulera le mardi 20 septembre prochain, à 19h30, à la Salle Rolland‐Brunelle. La population lanaudoise est invitée à venir assister gratuitement à cette grande soirée où une foule d’artistes défileront sur scène afin de donner un avant-goût de leur spectacle !

Lors du lancement de saison, plusieurs artistes présents feront une performance permettant ainsi au public de les découvrir ou d’en apprendre davantage sur leur nouveau spectacle. Cette année, le lancement de saison sera animé par l’humoriste Alexandre Barrette. Le public aura la chance de voir des performances de plusieurs artistes, dont Kevin Bazinet, David Thibault, Catherine Major ainsi que trois artistes du collectif Sept jours en mai (Ariane Ouellet et Carl Prévost des Mountain Daisies ainsi que Gilles Bélanger). Mais ce n’est pas tout, les humoristes Olivier Martineau, Martin Perizzolo et Philipe Laprise présenteront également des numéros. Le CCJ accueillera aussi la comédienne Marie-Chantal Perron pour la pièce de théâtre La liste de mes envies, la chanteuse Marie Denise Pelletier et les membres du groupe De Temps Antan. Évidemment, le CCJ réserve au public de belles surprises !

Il s'agit d’une belle occasion de promouvoir l’ensemble des spectacles de la saison et de créer un contact bien spécial entre l'artiste et le public.

Toute la population de Joliette et des environs est invitée à y assister gratuitement. Il est important de préciser que le lancement de saison se tiendra en admission générale, c’est-à-dire premier arrivé, premier servi. La soirée commencera à 19h30, à la Salle Rolland‐Brunelle (20, rue St‐Charles‐Borromée Sud, à Joliette). Exceptionnellement, le stationnement sera gratuit pour cet événement. Il s’agit d’une gracieuseté du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Pour de plus amples informations sur le lancement de programmation 2016-2017 du CCJ, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.