Etsy est de retour dans Lanaudière pour une troisième édition

Marquez vos agendas, le mouvement des créateurs de Lanaudière se rassemble pour une troisième édition d’Etsy: Fait au Québec. Le samedi 24 septembre prochain, les boutiques Etsy de vos artisans favoris prendront vie de 8h à 16h au Parc des chutes de Rawdon, situé au 3102, 1re Avenue à Rawdon. Organisé en collaboration avec Expo Louis Bourgeois qui présentera un salon de plus de 300 voitures classiques et vintages, l’événement est l’occasion unique de faire le plein d’objets, de vêtements, de bijoux et de créations inusitées auprès d’une vingtaine d’artisans Etsy de la région. Ayant accès gratuitement au Parc des chutes, les visiteurs pourront également profiter d’une ambiance musicale, d’une cantine et du kiosque d’information Etsy 101, tout au long de la journée. En cas de pluie, l’événement est remis au lendemain.

« Pour la troisième année consécutive de cet événement, nous avons choisi 20 artistes incroyables de la région de Lanaudière pour partager leur travail et leur passion », explique Ashley Haugland, capitaine de l’équipe Etsy Lanaudière. « Nous sommes également très heureux de collaborer avec l'expo annuelle Louis Bourgeois afin de créer un événement des plus spectaculaires pour les visiteurs », poursuit-elle.

Présent dans huit villes au Québec, chaque marché Etsy : Fait au Québec est dirigé et organisé par une équipe régionale et leur capitaine. Les équipes Etsy sont des groupes d’artisans auto-organisés, partageant la même vision, qui organisent et coordonnent les activités de leur secteur. L’événement à Rawdon est organisé par l’équipe Etsy Lanaudière, dont la capitaine est Ashley Haugland, propriétaire de la boutique Tonic And Lime Designs.

Fait au Canada

Etsy : Fait au Québec est le volet québécois de l’événement pancanadien Etsy: Fait au Canada. Le 24 septembre prochain, c’est plus de 38 communautés à travers le pays qui prendront part à cet événement et rendront accessible, dans des marchés éphémères, le meilleur d’Etsy. Après l’édition Fait au Canada de 2014, l’événement a changé de nom au Québec pour Etsy : Fait au Québec afin de mieux représenter l’unicité de la culture et des créateurs québécois.

À propos d’Etsy :

Etsy est un marché où se rencontrent, en ligne comme hors ligne, des millions de personnes autour de la planète afin d’y fabriquer, vendre et acheter des produits uniques. La communauté Etsy regroupe des entrepreneurs créatifs qui vendent sur notre plateforme, des consommateurs engagés à la recherche de produits uniques, des détaillants et manufacturiers qui s’associent aux créateurs et les employés d’Etsy qui maintiennent notre plateforme et qui nourrissent notre écosystème.



Notre mission est de réimaginer le commerce de façon à construire une planète plus durable et nous sommes engagés à utiliser le pouvoir des entreprises pour renforcir les communautés et donner du pouvoir au peuple. Pour plus de renseignements, visitez le www.etsy.ca.