La Cabane présente Simon Kearney et Les Monsieurs à l'Albion

La Cabane, en collaboration avec le Quai des brumes et la Brasserie artisanale Albion, présente non pas un, mais deux spectacles de Simon Kearney et Les Monsieurs, les 15 et 16 septembre prochains.

Un de ces spectacles sera présenté Brasserie artisanale Albion, le 15 septembre.

Simon Kearney retrouve sa formule full-band, tandis que Les Monsieurs sortent de leur bulle de création; deux performances déchirantes à ne pas manquer!

Ayant collaboré avec Vincent Vallières, Pascale Picard et Antoine Gratton, Simon Kearney retrouve sa fanfare rock&roll et dévoile Les fabuleuses chansons de Buffalo Jack. Son ingéniosité se définit autant dans ses chansons que des émois mélodiques qui jaillissent de sa guitare.

Les Monsieurs, c’est quatre gars qui jouent du rock. Les Monsieurs c’est Gabriel Leblond au drum, Philippe Girard à la guitare, Samuel Cadieux à la basse pis Simon Beaudin à l’autre guitare et au micro. Le groupe vous garoche d'la poésie politique portée par un rock cru qui tire dans tout' les sens.