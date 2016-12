Klô Pelgag en spectacle sur la place Bourget

La série 2016 des Vendredis acoustiques se terminera sur une belle note avec Klô Pelgag, en spectacle le 9 septembre prochain à 19 h 30 sur la place Bourget! Une invitation gratuite de la Ville de Joliette.

Rafraîchissante et théâtrale, Klô Pelgag se démarque par sa voix unique et sa personnalité colorée. Forte d’une solide expérience, l’auteure-compositeure-interprète brille par ses exploits musicaux au Québec, comme à l’international.

Notamment représentante du Canada français en 2013 lors la tournée Mars en folie en Chine, lauréate du prix du Cirque du soleil et du prix des diffuseurs européens à la bourse RIDEAU, finaliste et récipiendaire de cinq prix au Festival international de la chanson de Granby en 2011 et lauréate du prix Richard Desjardins lors de Ma première Place des arts en 2010, Klô Pelgag promet d’en impressionner plus d’un avec ses chansons tirées de son plus récent album L’alchimie des monstres.

Première partie: Béatrix Méthé et Colin Savoie-Levac

La première partie du spectacle sera assurée par Béatrix Méthé et Colin Savoie-Levac, jeunes musiciens d’ici issus de la relève en musique traditionnelle et membres des formations Les Poules à Colin et Dentdelion. Alliant parfaitement voix, guitare, podorythmie, violon et autres instruments, le duo en est un des plus dynamiques, inscrit dans une lignée musicale familiale et réconfortante.

Les Vendredis acoustiques, un Événement accessible

Par ailleurs, rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre des Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :



• Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

• Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

• Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.



Ce spectacle est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, et se tiendra beau temps, mauvais temps. Merci à la Société de développement du centre-ville de Joliette, au journal L’Action et au M103,5 FM.



Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050.