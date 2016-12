La Maison et jardins Antoine-Lacombe accueille l’exposition de photographies Zoom du 3 au 25 septembre

La Maison et jardins Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée accueillera l’exposition de photographies de groupe intitulée Zoom du 3 au 25 septembre 2016.

À travers la vision de photographes amateurs et professionnels, les visiteurs sont invités à découvrir une exposition unique aux thématiques variées. Maison et jardins Antoine-Lacombe vous propose un moment privilégié pour contempler la photographie de la région et d’ailleurs au Québec.

Les photographes Roger Artiste Photographe, Johanne Coutu, Bernard d'Astous, Gilles Gervais, Caroline Houde, Julie Lajoie, Gérard Laperrière, Dominic Larivière, Murielle Larochelle, Mario Poirier, Karolane Ratelle, Paul Rietzschel, René Tieleman, Denis Trudeau et Martin Valois seront exposés.

Le vernissage aura lieu le 4 septembre de 13 h à 17 h. L’entrée est gratuite à tous. Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.