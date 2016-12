Les Flûtes de Kokopelli en spectacle à la Maison et jardins Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée

Maison et jardins Antoine-Lacombe est fier d’accueillir les Flûtes de Kokopelli, le vendredi 16 septembre à 20 h.

Le nouveau quatuor de flûtes traversières, formé par Maria, Maylina, Judith et Annie, invite les citoyens à découvrir le personnage mythique de Kokopelli. Le programme de la prestation sera composé de pièces issues de toutes les époques musicales, d’histoires, d’images et de quelques surprises. Maria, Maylina, Judith et Annie démontreront, comme Kokopelli, qu’il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux.

Annie Gravel obtient un diplôme d’études supérieures du conservatoire de Trois-Rivières, puis un baccalauréat en éducation musicale de l’UQTR. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions lors de concours et festivals.

Diplômée de l’Université du Québec à Montréal, Maria Velluet détient un baccalauréat en éducation musicale et interprétation. Ella a été professeure de musique pour la Commission scolaire des Affluents pendant plus de 20 ans.

Dès le primaire, Maylina Drolet se passionne pour la flûte. Pendant ses études secondaires, elle s’inscrit en concentration artistique, profil musique, et poursuit sa formation au Cégep de Joliette

Judith Pellerin détient un baccalauréat en interprétation de l’UQAM. Elle a acquis son expérience d’interprète à l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, à l’Harmonie de concert de l’UQAM, ainsi qu’à l’orchestre symphonique de l’Université Concordia.

Le 16 septembre prochain, laissez-vous charmer par l’univers des Flûtes de Kokopelli. Les billets, au coût de 20 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.