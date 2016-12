Louis-Jean Cormier en supplémentaire à la Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline-de-Kildare

Le spectacle Les passages secrets de Louis-Jean Cormier sera en supplémentaire le 15 septembre prochain à la Vieille Chapelle de Ste-Marcelline-de-Kildare.

En contraste avec le spectacle musclé des grandes artères, Louis-Jean Cormier a, ici, eu le désir d’offrir un spectacle intime et très personnel : Lui seul accompagné de sa guitare. Doublée de l’ambiance feutrée qu’offre la petite salle de 200 places, cette formule permettra aux spectateurs de gouter pleinement à la poésie imagée et sincère d’un créateur des plus ancrés de son époque. Face aux grandes artères, le 15 septembre, empruntez à Ste-Marcelline-de-Kildare, les passages secrets de Louis-Jean Cormier.

Il est possible de se procurer des billets pour cette supplémentaire à l’Hôtel de ville de Ste-Marcelline-de-Kildare, au Dépanneur de la même municipalité, situé au 491, rue Principale ou encore aux billetteries du Centre culturel de Joliette (CCJ). Le coût d’un billet est de 40,25 $, taxes incluses. Toutefois, des frais d’admission de 2,50 $ s’ajoutent lorsque l’achat est effectué via une billetterie du CCJ.

Pour toutes autres informations, la population est invitée à communiquer au 450-883-2241, selon l’horaire d’ouverture de l’hôtel de ville ou au CCJ en composant le 450-759-6202. Pour consulter la programmation complète de la Vieille Chapelle, visitez www.ste-marcelline.com ou encore www.spectaclesjoliette.com.