CFNJ se tourne vers l’information régionale

La station radiophonique CFNJ 99,1 et 88,9 FM a décidé de prendre un virage majeur vers l’information en vue de la prochaine rentrée.

En effet, le média a annoncé, le 18 août, en conférence de presse au Sim’S Irish Pub de Joliette, qu’André Giroux, Michel Harnois et Jacques Plante se joindront à Raymond Provost, pour offrir une information régionale de qualité.

« Nous voulons exploiter au maximum notre mission qui est de desservir la région et de bien informer la population. Le contexte actuel est idéal pour ça. De plus, on souhaite former de futurs journalistes pour le futur», a expliqué, Claude Fournelle, directeur des programmes.

Ainsi, André Giroux et Raymond Provost présenteront cinq bulletins de nouvelles d’une durée de quatre minutes quotidiennement à 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 et 17h30.

De plus, Michel Harnois, journaliste reconnu, interviendra chaque matin, du lundi au vendredi à 08h15 avec le « Morning man » Claude Fournelle pour traiter de dossiers d’informations régionales.

Michel Harnois retrouvera son complice Jacques Plante, chaque dimanche à 13h00, dans le cadre de l’émission « Lanaudière et compagnie » où on parlera des entreprises de Lanaudière, création d’emploi, d'investissements, de subventions, des trucs et conseils aux entrepreneurs et même des offres d’emplois dans notre région. Des capsules d’informations seront également diffusées chaque jour à 07h30 et 17h30.

Autre ajout de taille pour CFNJ est celle de l’animateur bien connu André Pelletier. Celui qui a animé pendant de nombreuses années les nuits des québécois sur les ondes de CKAC et du 98,5FM pilotera l’émission « Juke Box Géant » le samedi soir de 18h à 22h00.

Parmi les valeurs sûres, Claude Fournelle le matin, Véronique Gravel en matinée, Ghislain Demers en après-midi et Nicholas Bellemare et son « trad » de 4 à 5 en fin d’après-midi.