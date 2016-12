Le samedi 17 septembre prochain s’annonce fort prometteur selon ce que le comité organisateur du Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance a présenté un mois avant l’évènement qui aura lieu dans l’enceinte de l’église de Saint-Ignace-de-Loyola. Ce même endroit sera l’hôte d’une journée entièrement dédiée à la création artistique et dont la thématique s’articulera autour du roman L’Avalée des avalés de Réjean Ducharme.

« Il allait de soi que la célébration du cinquantième anniversaire de l’œuvre se fasse en grand, et ce, en un lieu ayant une valeur significative dans le cœur de son auteur », a mentionné M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola, lors de la conférence.

En effet, il y a maintenant 50 ans, cette œuvre s’étant forgée une place dans l’histoire de la littérature québécoise et française, vivait sa publication. D’ailleurs, le ministre de la Culture et des Communications du Québec a annoncé, le 11 août dernier, la désignation de la parution du roman L’Avalée des avalés comme événement historique. Unis et inspirés, dix artistes s’adonnant à différents médiums se consacreront devant public à la création d’œuvres vivantes.

Les activités seront lancées à 11 h 30 au restaurant Le Marais de Saint-Ignace-de-Loyola, bâtiment où Réjean Ducharme a vécu pendant une partie de sa jeunesse. Moyennant une réservation, les participants pourront assister à un dîner-conférence animé par Réal Chevrette, un fanatique invétéré de l’auteur. Le repas est aux frais du visiteur.

La période de création débutera dès 13 h et se déroulera à l’intérieur ainsi que sur le terrain de l’église de la municipalité. Lise Arcand, Hélène Blondin, Simon Boudreau, Michel Campeau, Carole Courtois, DJ NonaM, Luc Dupont, Marianne Kugler, Jean-Philippe Mailhot et Dominique Rivard partageront leurs génies artistiques. Au cours de l’après-midi, les personnes pourront librement lire un extrait du roman commémoré.

À 16 h 30, en clôture de la programmation, se tiendra un encan au cours duquel il sera possible d’acheter des pièces de l’œuvre participative animée par l’artiste en arts visuels Hélène Blondin. Les profits serviront à un éventuel deuxième volet du Happening. Les gens le souhaitant pourront clore cette journée spéciale au restaurant le Marais.

Le comité organisateur est toujours ouvert à tout artiste souhaitant complémenter la programmation en proposant une initiative. Les artistes qui veulent se joindre au groupe de créateurs sont invités à communiquer avec Noémie Lacoursière par courriel à l’adresse électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca. Elle reçoit également les appels au 450 836-7007 poste 2525.

Concours littéraire

Ce même comité lance un concours littéraire au sein duquel les participants devront exposer leur regard sur le roman L’Avalée des avalées. Un texte d’une taille maximale de 10 pages et d’un style littéraire au choix est demandé d’ici le 28 février 2017. Le document écrit doit être acheminé aux bureaux administratifs de la MRC de D’Autray situés au 550, rue De Montcalm à Berthierville ou par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca. Il est important que l’objet Concours littéraire – L’Avalée des avalées y soit indiqué.