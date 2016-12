Laissez-passer pour le Festival des artisans en prévente à Joliette et à Sainte-Marcelline-de-Kildare

C’est lundi le 22 août que débute à Joliette la prévente des laissez-passer du Festival des artisans de Ste-Marcelline. Cette campagne promotionnelle qui, jusqu’ici, n’avait cours qu’à Ste-Marcelline-de-Kildare est désormais élargie pour les gens de Joliette et des environs grâce à un partenariat entre la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare et Culture Lanaudière.

Ainsi, il sera possible dès lundi, 8h30, de se procurer en prévente pour seulement 5$ (taxes incluses) le bracelet donnant accès aux 3 jours de l’événement qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre prochains. Les bureaux de Culture Lanaudière sont situés au centre-ville de Joliette, au 165, rue Lajoie Sud, et sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h.

Pour souligner cette collaboration et permettre aux festivaliers de célébrer davantage les talents de la région, Culture Lanaudière remettra pour chaque bracelet acheté chez eux, un coupon pour le tirage d’une paire de billets pour assister aux Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière qui se tiendra le vendredi 23 septembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne, un prix d’une valeur de 98$.

À Ste-Marcelline-de-Kildare, trois points de vente sont établis : l’Hôtel de Ville, Le Dépanneur et la Boutique Michel Bourgeois.

Cette campagne de prévente se terminera la vieille de l’événement, le jeudi 15 septembre à midi. Le prix du bracelet à l’entrée du site sera alors de 6$.

Chaque année le Festival des artisans de Ste-Marcelline se dévoue à mettre en vitrine des artisans lanaudois et québécois. Il est un arrêt incontournable autant pour les fins connaisseurs que pour les amateurs désireux d’encourager la production artisanale et locale.