Les Jeudis Musik’eau plus populaires que jamais

Plus populaires que jamais, les Jeudis Musik’eau ont battu cette année tout les records d’assistance avec le spectacle de Bernard Adamus et la Sinfonia de Lanaudière le 11 août dernier. C’est sur le site du parc des Champs-Élysées de Notre-Dame-des-Prairies que près de 4 500 personnes se sont rassemblées pour entendre le chanteur au style country-folk accompagné de 17 musiciens classiques, sous la direction du chef d’orchestre Stéphane Laforest. Un spectacle épique et audacieux qui fait des Jeudis Musik’eau un événement musical incontournable!

C’est grâce à la participation sans cesse grandissante de la population à cette activité que la 9 édition est des plus réussies et les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies tiennent à remercier chaque spectatrice et spectateur d’y participer. «C'est un privilège que de pouvoir offrir aux citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies et de Lanaudière des spectacles de cette envergure. La réponse plus que positive à nos activités culturelles nous encourage grandement à poursuivre nos efforts et à proposer des rencontres uniques qui se démarquent.», de mentionner avec enthousiasme le maire, monsieur Alain Larue.

Un rendez-vous jazz avec Misses Satchmo le 25 août

Pour le dernier rendez-vous de la saison, Les Jeudis Musik’eau présentent la formation jazz Misses Satchmo au parc des Champs-Élysées le 25 août à 19 h. Cette formation colorée propose un spectacle ludique et entrainant, soutenu par des arrangements soignés, qui met l'accent sur le jazz des années 1950 tout en incorporant des standards plus anciens popularisés par Louis Armstrong, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald.

Pour une quatrième année consécutive, la Ville a renouvelé son entente de réciprocité avec l'organisme La Centrale des Artistes qui soutient les artistes de la relève de Laval. Les deux organisations accueilleront chez elles au cours de l'été, un artiste de la région partenaire. Ainsi, Birds of paradise aura l'occasion de présenter son spectacle aux Lavallois et Lavalloises au cours de l'été, tandis que Catherine Dagenais réchauffera la foule avant le spectacle de Misses Satchmo.

Les Jeudis Musik’eau sont rendus possible grâce au soutien financier des Supermarchés IGA Crevier, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette.

Les spectacles ont lieu beau temps, mauvais temps et un service de restauration est offert sur place dès 17 h. N’oubliez pas d’apporter votre chaise! Pour plus d’information, visitez le www.jeudismusikeau.com ou suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook.

De retour l’an prochain pour une 10e édition!

Soyez de la partie l’an prochain pour la 10e édition des Jeudis Musik’eau, qui se voudra plus festive que jamais! En attendant, restez à l’affût des prochaines activités culturelles à venir en visitant la page Facebook de la Ville ou le www.culturendp.com.