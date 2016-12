Lancement de la nouvelle programmation des Aventuriers Voyageurs au cinéma RGFM

Pour leur 9e saison, Les Aventuriers Voyageurs vous présente sur grand écran des films de voyage réalisés par des voyageurs québécois. Ces films présentent la réalité de voyages accessibles, avec des paysages à couper le souffle et la découverte de peuples fascinants.

La saison débutera en septembre. Au programme ? Neuf films avec des images qui vous laisseront sans voix, retraçant le périple de nos voyageurs aux quatre coins de la planète !

Nous vous emmènerons en Colombie découvrir sa jungle, ses montagnes, ses eaux turquoise, ses sites archéologiques et son peuple indigène. Vous partirez ensuite à Bali, cette île du bonheur à la culture ancestrale, aux cérémonies quotidiennes, entre rizières et plages, en compagnie de ses habitants aimants et souriants. Puis, émerveillez-vous devant l’Islande, cette terre de contrastes aux paysages majestueux, ses cascades, geysers, fjords et sources d’eau chaude. Partez en ‘road-trip’ parcourir 3 000 km à travers la Pologne, visiter des villes hautes en couleurs, escalader les plus hautes dunes d’Europe et une mine de sel. Nous vous transporterons au cœur de l’océan Indien, à la Réunion, île aux paysages grandioses et variés, entre forêt émeraude luxuriante, lagons d’eau turquoise, et volcans. Découvrez ensuite la Norvège, pays des trolls et du soleil de minuit, ses fjords grandioses, ses vestiges vikings, ses glaciers grandioses et ses villes modernes. Nous nous envolerons ensuite au Pays Basque, entre la France et l’Espagne, où vous pourrez admirer les stations balnéaires huppées, les villages médiévaux, les plages de Biarritz et d’autres paysages féériques aux pieds de Pyrénées. Le Portugal, ce grand petit pays où l’art urbain se marie aux vestiges romains et aux architectures variées, vous charmera avec ses rives sablonneuses, ses côtes escarpées, ses vins capiteux et son peuple chaleureux. Comme dernière destination, nous vous emmènerons visiter la Provence, les Alpes et la Côte d’Azur où les paysages méditerranéens vous en mettront plein la vue en contraste avec ses villages médiévaux de l’arrière-pays et les Alpes.

Pour assister à cette série de films de voyage, réservez votre place dès maintenant en vous abonnant sur le site internet des Aventuriers Voyageurs : www.lesaventuriersvoyageurs.com. Profitez-en pour voir les bandes annonces pour vous donner un avant-goût !

Depuis 2008, l’organisme Les Aventuriers Voyageurs présente des films et conférences de voyages dans plus de 46 cinémas, bibliothèques, écoles et résidences de personnes âgées.