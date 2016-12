Annulation du spectacle de Bernard Adamus au Mouton Rouge

En raison de circonstances hors de notre contrôle, nous avons le regret de vous informer que le spectacle de Bernard Adamus prévu le 10 septembre prochain au Mouton Rouge de Rawdon n'aura finalement pas lieu.

Flou du diffuseur quant à la tenue de l’événement et sans retour de celui-ci concernant des détails logistiques et techniques de sa venue, Dare To Care Records, producteur du spectacle, a préféré annuler la présence de Bernard Adamus, par respect pour l’artiste, ses musiciens, mais surtout par respect pour ses fans. Il est primordial pour notre agence de spectacles de proposer nos spectacles dans des conditions appropriées, et nous ne pouvions rencontrer ces modalités dans le cas échéant.

Nous sommes extrêmement désolés pour les fans de Bernard Adamus. Les détenteurs de billets sont invités à contacter leur point de vente pour connaître les modalités de remboursement. Les billets obtenus grâce à des concours ou offerts gracieusement ne seront pas monnayables.