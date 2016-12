Conférence horticole sur la passion des graminées au Centre Alain Pagé à Saint-Charles-Borromée

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise une conférence sur les graminées animée par Sandra Barone. L’événement aura lieu le 8 septembre à 19h30 au Centre Alain Pagé à Saint-Charles-Borromée.

Sandra Barone, architecte paysagiste B.A.P., M.Sc.A. auteure du jardin « Square des Frères Charon» au Vieux Montréal, et coauteur du livre «Les Graminées» aux Éditions de l’Homme, est titulaire d’un baccalauréat en architecture de paysage et d’une maîtrise ès Sciences Appliquées en Aménagement à l’université de Montréal.

La conférence présente plus de 100 espèces et variétés de ces plantes dans un diaporama de plus de 200 diapositives. La première partie de la conférence comporte la description des espèces et des variétés les plus intéressantes pour l’aménagement des jardins. La deuxième présente de nombreux exemples de compositions végétales avec les graminées, aussi bien pour les petits que pour les grands jardins.

À la fin de la conférence, 5 graminées seront tirées au sort. Les billets, au coût de 5 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe, au 450 755-1113 ou sur le site Web www.antoinelacombe.com. Ils seront aussi en vente sur place au Centre Alain Pagé, le soir de la conférence. Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe.