Troisième édition de la « Journée champêtre pour nos artistes » à Sainte-Julienne

a Municipalité de Sainte-Julienne, avec la participation d’artistes de la région de Lanaudière, sera l’hôte de la 3e édition de la journée champêtre pour nos artistes. La présidence d’honneur de cet événement est assurée par l’artiste émergente de Sainte-Julienne, Mme Martine Pomerleau, de plus en plus reconnue en arts visuels. La journée champêtre se tiendra à la halte de verdure, située sur la route 125, le samedi 20 août 2016 de 10 h à 17 h. En cas de pluie, l’activité est remise au dimanche 21 août.

Cette année, vingt-six artistes peintres, verriers et sculpteurs exposeront leurs œuvres en plein air en plus d’en réaliser une en direct. Le site de la halte de verdure est un lieu propice à la création, les visiteurs pourront échanger avec les artistes et peut-être se procurer une œuvre, prendre une pause au casse-croûte orchestré par le Groupe Scout de Sainte-Julienne et se laisser bercer par la musique de la jeune Fanny Daraîche-Maheu.

L’entrée sur le site est sans frais pour tous. La tenue d’une activité culturelle en terre juliennoise est une grande fierté pour le conseil municipal qui désire faire de cet événement un réel succès. La liste des exposants et leurs emplacements se retrouvent sur le site de la municipalité ainsi que la liste des partenaires financiers :

www.sainte-julienne.com > Calendrier > Journée champêtre