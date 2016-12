« Mémoire et Racines : La meilleure édition de son histoire » - Cédric Champagne

Pour le président de Festival Mémoire et Racines, Cédric Champagne, la 22e édition qui s’est déroulée du 29 au 31 juillet dernier, a été la meilleure de son histoire.

« Il s'agit de la meilleure édition du festival de tous les points de vue selon moi. La vente de billets en pré-vente et à la porte ont dépassé des sommets jamais atteints, la programmation régionale, nationale et internationale a comblé les festivaliers alors que les artistes étrangers sont tombés en amour avec le festival », a-t-il mentionné en entrevue au Journal.

L’édition 2016 a connu un record d’assistance avec près de 12 000 personnes, selon M. Champagne. « Les résultats sont encore meilleurs que l'année 2014 lors de laquelle nous célébrions notre 20e anniversaire. Le festival est en croissance constante », a-t-il ajouté.

Les fins de soirées ont été endiablées le samedi et le dimanche, alors que la foule est venue danser à l'avant de la scène principale pour les spectacles de Nicolas Pelerin et les Grands Hurleurs et De Temps Antan.

De plus, les plus puristes ont été enchantés de pouvoir assister aux spectacles des trois légendes de la musique irlandaise Matt Molloy, Arty McGlynn et John Carty, alors que les Lanaudois ont été heureux d'entendre les Campagnards et le Bal à l'huile.

« Pour le comité organisateur, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs et De Temps Antan ont été extraordinaires! Les danseurs de la foule nous ont démontré que le trad est bien vivant. Du côté de l'étranger, les suédoises de Kongero ont été renversantes avec leurs harmonies vocales et que dire de Red Tail Ring avec son trad roots des États-Unis », a mentionné M. Champagne.

Le président de Mémoire et Racines a confirmé que l’édition 2017 aura du 28 au 30 juillet, alors que le pré-festival se tiendra dans les bars de Joliette, le 26 et 27 juillet.

Pour cette 23e édition, le comité organisateur souhaite notamment améliorer le camping et faciliter l'accès à l'avant de la scène pour les festivaliers qui souhaitent danser lors des spectacles de fin de soirée.