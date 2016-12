L'Orchestre Pic-bois et le QUATUOR TRAD au CRAPO

Le vendredi 19 août, le CRAPO présente un 6 à 8 avec l'Orchestre Pic-bois. Au son des instruments à cordes frottées et piquées, l’Orchestre Pic-bois vous propose un spectacle de chansons traditionnelles et de pièces instrumentales.

Soucieux de présenter un répertoire qui sort de l’ordinaire, le groupe présente des versions de chansons inédites, des pièces instrumentales rares et des compositions originales.

Le groupe est composé des Lanaudois Jean-Philippe Kiernan (banjo, mandoline, podorythmie, guimbarde) et Jean Desrochers (guitare, voix, banjo) ainsi que de Nicolas Babineau (violon, guitare, mandoline) et Hugues-Olivier Blouin (contrebasse, voix).

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert.

QUATUOR TRAD

Le lendemain, le Quatuor Trad sera en spectacle dès 20h. Ce nouveau projet affectionne un répertoire contrasté, métissé de traditions orales et savantes, fusionnant le son classique du quatuor à cordes avec la musique traditionnelle d’antan et d’aujourd’hui.

Leur passion est de développer un répertoire de musique « trad » québécoise rempli de compositions et arrangements originaux. Les musiciennes Marie-Pierre Lecault, Émilie Brûlé, Karine Lalonde et Sophie Coderre se sont rencontrées grâce au groupe Le Vent du Nord, avec lequel elles se sont produites en concert aux Francofolies de Montréal, à la Veillée de l’avant-veille (Club Soda, Montréal), au 150ème de la ville de Joliette, au Festival Mémoire et Racines, au théâtre le Petit Champlain à Québec et sur leur dernier disque « Têtu », gagnant d’un Félix à l’ADISQ 2015.

Vous pouvez réserver vos billets à l'avance!.Infos et réservations au 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.