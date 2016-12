Une nouvelle œuvre d’art publique pour Mandeville

Lors d’une journée d’activités entièrement dédiée à la promotion de la culture tenue le 6 août dernier, la municipalité de Mandeville a dévoilé une œuvre d’art animant l’espace face à ses bureaux administratifs. Conçue dans le cadre du projet Art et aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, cette création émane de l’imaginaire et du talent des artistes locaux Jean-Philippe Maillot et Martin Verschelden.

Ces derniers ont mis au point une installation dont l’élément central est une pierre de granit sculptée de grande dimension munie d’une lame de moulin à scie. La circulation d’un débit d’eau constant dans les sillons de la pierre permet de donner vie à l’œuvre en actionnant la lame et en alimentant le bassin d’eau qui se trouve au niveau du sol. La pièce principale est décorée de plantes indigènes propres à la région.

Cette œuvre intitulée Descendance revêt un caractère fort symbolique pour la municipalité; le choix des matériaux propose un dialogue avec le passé industriel du secteur, l’intégration d’éléments naturels souligne l’importance de la faune et de la flore dans la région et la présence de l’eau rappelle l’influence de la rivière Mastigouche, donnant vie à tant de choses.

Dès le départ, cette réflexion autour de la symbolique des éléments habitait l’artiste ayant développé le projet. « Le choix du granit qui caractérise les montagnes de notre région n’est pas un hasard. Il représente la force et le courage des pionniers qui ont façonné notre environnement et les difficultés qu’ils ont dû surmonter pour y parvenir », a mentionné monsieur Maillot dans sa présentation du projet.

« L’œuvre des messieurs Maillot et Verschelden saura attirer le regard des gens, dynamiser le milieu et consolider notre identité culturelle », a soutenu M. Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert et président du comité culturel de la MRC, lors du dévoilement.

Art et aménagement est une vaste campagne d’intégration d’oeuvres à l’aménagement du territoire mettant en vedette des artistes d’autréens issus de toutes disciplines. D’ici la fin de l’automne 2016, pas moins de 8 nouvelles productions agrémenteront le territoire de la MRC.

Outre de devoir respecter des exigences d’accessibilité, chaque promoteur se devait d’avoir un souci de valeur ajoutée pour le lieu sélectionné, de favoriser l’implication de la communauté et d’y inclure des éléments relatifs à l’identité de la population.

En plus d’être facilité par la participation de la municipalité de Mandeville, ce projet est consécutif à une entente de développement culturel liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec.