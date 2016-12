Une première réussie pour Des fraises en janvier

C’était soir de première le 5 août, au Cabaret Telus du Centre Culturel de Joliette alors qu’était présenté la première du théâtre musical « Des fraises en janvier ».

De nombreux dignitaires ont assisté à cette soirée qui fût un succès sur toute la ligne. Les quatre comédiens de la pièce soit Stéphane Archambault (Mes Aïeux), Isabelle Blais, Jean-Philippe Perras et Laurence Dauphinais, ont reçu une ovation debout par le public une fois la représentation terminée.

Coproduit avec le Théâtre Advienne que pourra, la pièce se veut un chassé-croisé amoureux ou le jeu de la vérité et du mensonge.

Tout au long du spectacle, qui dure plus de 90 minutes, les quatre comédiens chantent et jouent la comédie avec une aisance et une fraicheur déconcertante. La musique, composée Ludovic Bonnier ainsi qu’Audrey Thériault, se marie bien à la mise en scène de Frédéric Bélanger.

Le théâtre musical « Des fraises en janvier » est présenté jusqu’au 3 septembre prochain. On peut réserver ses billets en communiquant au Centre Culturel de Joliette au 450-759-6202 ou via le www.spectaclesjoliette.com/spectacles/des-fraises-en-janvier.