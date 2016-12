Une dernière semaine pour le Festival de Lanaudière

L’équipe du Festival de Lanaudière est heureuse de vous convier aux concerts de sa dernière semaine d’activités.

Le jeudi 4 août à 20 h au Musée d’art de Joliette, la flutiste Jocelyne Roy vous propose trois siècles et plusieurs styles de musique dans un programme consacré au répertoire pour flûte seule.

Le vendredi 5 août à 20 h, le pianiste Charles Richard-Hamelin, lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman lors du Concours International de Piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, interprètera le Concerto no 1 en ré mineur de Brahms pour son premier concert en compagnie de Kent Nagano et de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Le lendemain, le samedi 6 août à 20 h, soyez des nôtres pour entendre l’œuvre ultime de Mozart demeurée inachevée à sa mort, la messe de Requiem en ré mineur, interprétée par Kent Nagano et l’OSM.

Le dimanche 7 août à 14 h, soyez prêts pour le concert de clôture en compagnie de l’Orchestre Métropolitain et du chef Yannick Nézet-Séguin qui interpréteront un programme d’oeuvres créées par le Philadelphia Orchestra dont deux chefs-d'œuvre de Serge Rachmaninov, la Rhapsodie sur un thème de Paganini et les Danses symphoniques.

La programmation complète est disponible au www.lanaudiere.org et les billets sont en vente dès maintenant! Tous les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche 7 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. Arrêt près du Métro Radisson. Renseignements et réservations : 1 800 561-4343.

Billetterie de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay : 450-759-4343 / 1-800-561-4343 ou www.lanaudiere.org

Billetterie de la Place des Arts : 514-842-2112 / 1-866-842-2112 ou www.placedesarts.com