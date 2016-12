Franc succès du spectacle Hommage à Joe Dassin à Bosco

C’est au parc Saint-Jean-Bosco, le 26 juillet, que Raphaël Torr à permis à plus de 800 personnes d’entendre les plus grands succès de Joe Dassin.

Généreux, passionné, il a su charmer son public avec ses chansons remplies d’histoire pour tous.

Avec la voix très semblable à celle de Joe, nous pouvons dire que son « Hommage à Joe Dassin » fût réussi!

La première partie du spectacle, offert par Camille Grenier, fût aussi très apprécié par le public. Interprétant des compositions personnelles et des chansons faites par les grands, la jeune artiste de la relève, accompagnée de son « Ukulélé » et de son piano, a mis de l’avant ses talents de chant et de musicienne.

Jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous pour assister à la représentation du deuxième spectacle de la série « Bosco Naturellement Musical ». Petit fait à souligner, les gens des Habitations Bordeleau ont pu bénéficier d’un service de navette afin de venir passer un bon moment au parc. Quelles prestations nous avons eu droit avec une température parfaite pour une soirée d’été!

C’est un rendez-vous, le 9 août prochain, même heure, même poste pour le troisième et dernier spectacle de la série : David Jalbert. Sans oublier la première partie à 19 h, par Alexandra Casavant.

Pour toute information concernant la série de spectacles Bosco Naturellement Musical, communiquez avec le Service des loisirs au 450-759-3362 ou consultez notre site Internet www.st-charles-borromee.org