6 à 8 avec Les Pattes à boeux le 6 août au CRAPO

Le samedi 6 août prochain, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Les Pattes à boeux. Né d’une histoire de famille et d’amitié, ce groupe des Laurentides réunit cinq joyeux lurons qui ont à cœur leurs racines et leur tradition. Leur répertoire, tant familial que populaire, vous fera connaître une autre facette bien vivante du folklore québécois. Ayant des influences de Lanaudière, de la Montérégie et des Laurentides, les versions des chansons de leur répertoire sont peu ou moins connues et parfois très surprenantes.

Ils sauront vous charmez par la complicité des musiciens et par cette convivialité qui fait toute leur authenticité.

Nouvelle sensation de l’heure dans le paysage folklorique lanaudois, Les Pattes à Boeux sauront vous faire chanter dès leurs premiers refrains et vous aurez probablement du mal à rester assis sur votre chaise!

Al Drapeau

La veille, le 5 août, le CRAPO présentera un 6 à 8 avec Al Drapeau, l'homme-orchestre. Les numéros de Al Drapeau alternent entre humour, pièces instrumentales intenses et performances vocales ressenties. Ses sources d’inspiration sont l’amour, la ville et la campagne.

Al Drapeau a su se tailler une place sur la scène musicale québécoise. Pendant un spectacle de cet homme-orchestre, on peut s’attendre à une dose massive de delta-blues et de bluegrass. Chaque aspect de ses orchestrations a été peaufinées pour en arriver à une musique festive, énergique et fluide. Al Drapeau vous offre une performance musicale digne d’un groupe à lui tout seul. Une belle découverte à voir et à entendre! On passe le chapeau pour l’artiste et le bistro sera ouvert pour casser la croûte.

Pour les deux évènments, l'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.