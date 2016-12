Cette semaine au Festival de Lanaudière

L’équipe du Festival de Lanaudière est heureuse de vous convier aux concerts de sa quatrième semaine d’activités.

Pour débuter cette 4e semaine d’activités, nous vous invitons à la découverte de sons non conventionnels. Le jeudi 28 juillet à 20 h,le Festival Akousma sera de retour au Musée d’art de Joliette avec les artistes invités Pipo Pierre-Louis, Line Katcho et Myriam Bleau pour poursuivre leur exploration de diverses formes de musique électroacoustique.

Le lendemain, le vendredi 29 juillet à 20 h à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, ce sera au tour de l’Ensemble à cordes hors-normes collectif9 de vous présenter la musique classique avec le charisme d’un groupe rock, scénographie et éclairages compris.

Week-end sous le signe de la fête

Le samedi 30 juillet à 20 h à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, l’humoriste et clarinettiste Christopher Hall vous invite à la découverte des merveilles de l’orchestre, en compagnie de l’Orchestre symphonique de Laval et de son chef Alain Trudel. Un concert tout en humour où rire et musique ne feront qu'un!

Le dimanche 31 juillet à 14 h à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, soyez des nôtres pour célébrer l’héritage culturel que nous a légué le Père Lindsay,en compagnie de l’Orchestre des anciens du Camp musical Père Lindsay, du Choeur Fernand-Lindsay et de la chorale des 130 campeurs qui interprétera, entre autres, l’Harmonia Mundi : l’hymne du Camp.Ce dimanche, c’est à cette belle grande fête que nous vous invitons avec un programme composé d’œuvres orchestrales et chorales de Beethoven, Mozart, Dvorák, Orff, Verdi et plusieurs autres.

Concert en église

Le mardi 2 août à 20 h à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare, la flutiste Jocelyne Roy,accompagnée par l’Ensemble instrumental du Festival,vous invite à découvrir l’œuvre de Carl Philipp Emanuel Bach, fils de Jean-Sébastien Bach, avec deux concertos pour flûte. Également au programme, le magnifique Concerto pour flûte, violon et clavecin de Jean-Sébastien Bach interprété par la flutiste Jocelyne Roy, le violoniste Antoine Bareil et la claveciniste Mélisande McNabney.

La programmation complète est disponible au www.lanaudiere.org et les billets sont en vente dès maintenant! Tous les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche 7 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. Arrêt près du Métro Radisson. Renseignements et réservations : 1 800 561-4343.

Billetterie

Billetterie de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay : 450-759-4343 / 1-800-561-4343

www.lanaudiere.org

Billetterie de la Place des Arts : 514 842-2112 / 1 866 842-2112

www.placedesarts.com