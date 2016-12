SHYRE en spectacle à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

L’équipe de Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureuse de vous inviter à la série estivale en assistant gratuitement au spectacle envoûtant du groupe musical SHYRE, le 17 août à 19h30.

SHYRE est un collectif original de jeunes musiciens œuvrant aux limites de la musique classique, de la chanson pop et de l’indie se distinguant aussi par une mise en scène à la fois poétique, théâtrale et sympathique. Violon, alto, violoncelle, piano, ukulélé et batterie sont à l’honneur dans de grandioses compositions décorées d’une voix sublime et mélodique, celle de Sarah Rossy. Le groupe vous séduira avec ses ambiances éthérées, ses cordes luxuriantes et ses rythmes dynamiques qui se combinent pour former un paysage sonore envoûtant.

Son premier EP intitulé Winds est disponible depuis juin 2014 et son deuxième EP intitulé Atlas Flag est disponible depuis le mois d’août 2015. Considéré comme un coup de cœur assuré, vous êtes invités à découvrir ce nouveau groupe prometteur.

Apportez vos chaises! Ce spectacle sera donné à l’extérieur, dans l’ambiance enchanteresse des jardins français de la Maison Antoine-Lacombe. En cas de pluie, ce spectacle sera présenté sous l’abri couvert au parc Bosco.

Pour plus de détails, communiquez avec Maison et jardins Antoine-Lacombe au 450 755-1113, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web au www.antoinelacombe.com.

Maison et jardins Antoine-Lacombe tient à remercier la municipalité de Saint-Charles-Borromée et la Caisse Desjardins de Joliette pour leur précieuse contribution à la série estivale.