Les sculptures de Benoit Richard dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe

Pendant la période estivale 2016, les visiteurs sont invités à découvrir les œuvres de Benoit Richard au cours de leur promenade dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe.

L’artiste laisse parler les éléments qui composent chacune de ses sculptures réalisées à partir d’éléments naturels. Scientifique et autoconstructeur, Benoit Richard s’intéresse à la relation entre l’outil et l’ouvrage, l’œuvre et l’environnement. À travers ses œuvres, l’œil du spectateur est interrogé par les recherches autour de la gravité et de l'équilibre.

Sur l’eau, dans les arbres ou sur le sol, soyez attentifs aux éléments qui vous entourent. Il s’agit peut-être d’une œuvre de Benoit Richard!

Pour plus de détails, communiquez avec l’équipe au 450 755-1113, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.