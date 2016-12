Un mois d’août bien chargé pour La Roulotte de Paul Buissonneau

Comptant plus d’une trentaine de spectacles, La Roulotte de Paul Buissonneau poursuit sa tournée tout au long du mois d’août avec le grand classique Anne…la maison aux pignons verts.

En association avec la Ville de Saint-Gabriel, Desrosiers Hébert Avocats ainsi que le Théâtre Advienne que pourra, La Roulotte de Paul Buissonneau voyage à travers les différentes municipalités pour faire découvrir le plaisir du théâtre en plein air. Les représentations auront lieu, entre autres, à Joliette le 3 août, à St-Damien le 5 août, à Mandeville le 6 août, à St-Didace le 7 août, à Saint-Charles-Borromée le 10 août, à Sainte-Marcelline le 12 août. Le spectacle aura également lieu le 13 août à Valleyfield puis à Lavaltrie le 14 août.

Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant en vedette plusieurs comédiens de haut talent dont Paméla Dumont, Steve Gagnon, Maxime Desjardins, Katrine Duhaime et Shauna Bonaduce, cette pièce de théâtre présente un monde à la fois ordinaire et féerique, racontant le passage de l’adolescence à la vie d’adulte, ajouté d’un charmant soupçon d’humour.

Un kiosque d’informations est situé, à chaque représentation, sur la zone du spectacle. Animé par l’agente de communication de la ville (emploi d’été), le public peut obtenir certains renseignements sur les différents services offerts par la Ville de Saint-Gabriel, dont la première édition du Festival d’été de Saint-Gabriel.

Venez profiter d’un agréable moment familial en venant contempler l’histoire pimpante d’Anne Shirley. C’est à ne pas manquer !

La Roulotte de Paul Buissonneau tient à remercier ses nombreux partenaires, dont la Ville de Saint-Gabriel, la MRC D’Autray, Desrosier Hébert Avocats, TC Media, CFNJ, le Groupe Gaudreault, Bélanger Sauvé, le Théâtre Advienne Que Pourra, Harnois, EBI, ainsi que Culture et communications et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.