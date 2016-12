Sid Wilson de Slipknot donne un nouveau souffle à sa carrière en devenant rappeur

Le DJ américain Sid Wilson, membre portant le numéro 0 du groupe Slipknot et également connu sous le pseudonyme de DJ Starscream, donne un nouveau souffle à sa carrière en devenant rappeur.

Celui-ci a donné un concert avec Slipknot au Centre Vidéotron de Québec le jeudi 21 juillet dernier et a par la suite fait une prestation de ses talents de DJ/chanteur à L'Anti Bar et Spectacles. Quelques dizaines d'amateurs et de curieux sont venus faire la fête avec celui qu'on surnomme « Monkey Boy ». Le maître des tables tournantes a accepté de parler de ses projets futurs à Néomédia.

« On ne se le cachera pas, les gens sont venus ici, car ils sont des amateurs de Slipknot. Ils ont l'opportunité de me voir “scratcher” des disques et je leur ai réservé une surprise, soit celle de chanter mes compositions de rap. C'est nouveau pour tout le monde. Il s'agit seulement de ma quatrième performance sur scène où je montre un aperçu de mon nouveau projet que je dévoilerai officiellement à une date qui reste à définir. L'album se nommera “Sexcapades Of The Hopeless Robotic” et sera fait en collaboration avec Kenny Cash », raconte Wilson avec le sourire. Ce dernier se sent revivre en tant qu'artiste en ajoutant une corde à son arc avec le chant. Il soutient que ce défi supplémentaire lui a permis de sortir de sa zone de confort et de devenir un artiste beaucoup plus complet.

Selon lui, sa musique aura des sonorités d'électro, entremêlée de punk et de pop, soit du hip-hop de la vieille école. Si les sons produits sont très éloignés de ce qu'il fait avec Slipknot, il affirme que le but premier est d'amuser et de divertir les gens avec le produit qu'il offre. Il souligne que jusqu'à présent, la réception est plutôt bonne, surtout au Québec lors de ses spectacles dans la Vieille Capitale et à Montréal. Cet impact positif lui permet de croire qu'il a pris une bonne décision d'avenir, qu'il a bien fait de se mouiller et de faire entendre son matériel. Sid propose d'ailleurs déjà un extrait sur YouTube, soit le morceau « French Benefits ».

Par ailleurs, l'homme de 39 ans croit que Slipknot est loin d'être mort et qu'il est même possible que le groupe offre un prochain album dans les cinq prochaines années. « Je ne peux pas parler pour les autres, car c'est une décision que nous prenons en famille. Il est trop dur pour moi de dire quand le prochain effort studio pourrait sortir, mais je crois qu'il y en aura au moins un autre. Notre musique et nos concerts sont très énergiques et je crois que nous allons devoir prendre une bonne pause avant de revenir avec de la nouveauté et une nouvelle tournée », termine Wilson qui a tenu à remercier Néomédia pour l'entretien.