Le Festival Mémoire et Racines approche

La 22e édition du Festival Mémoire et Racines se déroulera du 27 au 31 juillet au centre-ville de Joliette et au Parc Bosco de Saint-Charles-Borromée et présentera plus de 60 spectacles sur 7 scènes avec plus de 150 musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs provenant du Québec, du Canada, des États-Unis et de l’Europe. Cette année, vous aurez la chance de voir en tête d’affiche notre porte-parole et son groupe Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. La programmation de la grande scène vous réservera sans aucun doute des moments forts avec les musiciens de calibre international venus d’Irlande que sont Matt Molloy des Chieftains, John Carty et Arty McGlynn. Lanaudière, berceau du trad, ne sera pas en reste avec le groupe De Temps Antan qui met le feu à la scène chaque fois qu’il se produit! Cette 22e édition en est une des plus relevées. Cela démontre clairement l’effervescence et le talent des artistes de musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs. Au programme cette année : Ariane Labonté, Arleen Thibault, Artifaille, Le Bal à l’Huile, Benoît Davidson, Branchaud-Lépine, Les Campagnards, La Caravane Trad, Catherine Planet, Danielle Martineau, Détournement Majeur, Jetté-Simard, É-T-É, les Frères Bélanger, La Grande Déraille, Kongero, Mamselle Ruiz, André Gladu, MAZ, Michel Bordeleau, Pete’s Posse, Pierre Chartrand, Red Tail Ring, Tu m’en diras tant et Vishtèn.



Le festival Mémoire et Racines (FMR) est un évènement unique situé dans le parc Bosco de Saint-Charles-Borromée qui attire près de 10 000 visiteurs annuellement. Principal festival de musique et danse traditionnelles au Québec, il figure parmi les « 15 festivals à ne pas manquer sous aucun prétexte » dans Le meilleur du Québec selon Ulysse. À l’ombre des arbres matures s’étend son site magnifique bordé par la rivière L’Assomption où les festivaliers prennent plaisir à se baigner.



L’après-midi, on laisse les souliers pour marcher dans l’herbe et s’assoir sous l’une des nombreuses tentes pour écouter des contes, des ateliers de chansons ou d’instruments et les prestations acoustiques des formations musicales du Québec, du Canada, des États-Unis et de l’Europe. Ces prestations permettent une proximité unique entre le public et les artistes qui nouent une relation privilégiée. Et lorsque le soleil tombe, la grande scène prend vie. Les festivaliers se rassemblent pour assister à des spectacles de haut niveau qui n’ont rien à envier à ceux des festivals de la métropole. Les festivaliers dansent et célèbrent. C’est la fête! Puis, lorsque la programmation régulière prend fin, les «jam session» éclosent ici et là. Violons, accordéons, guitares, banjos par ici, chanteurs par là et la danse qui démarre à l’intérieur.