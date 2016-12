Découvrez la passionnante histoire du lait à la Maison Louis-Cyr

Saviez-vous que Louis Cyr était un grand buveur de lait? C’est la raison pour laquelle l’équipe de la Maison Louis-Cyr a choisi de vous présenter une exposition passionnante à saveur historique, ludique et pédagogique qui traite du lait et de sa distribution à l’époque où l’homme fort a vécu.

Tout l’été, suivez le parcours d’une bouteille de lait dans le temps et dans l’espace montréalais grâce à l’exposition Run de lait, présentée à la Maison Louis-Cyr en partenariat avec l’Écomusée du Fier Monde.



À quoi ressemblaient les premiers biberons? Pourquoi pasteurise-t-on le lait aujourd’hui? Comment faisait-on pour garder le lait au frais? Combien gagnait un laitier au début des années 1900? Qu’est-ce qu’une baratte à beurre? Toutes les réponses à ces questions (et bien plus!) se trouvent en parcourant l’exposition Run de lait.



Venez lire et entendre des témoignages, parfois loufoques, parfois touchants, de personnes qui ont côtoyé, de près ou de loin, l’industrie laitière d’autrefois. Venez voir des objets réellement utilisés pour la transformation, la conservation et la livraison du lait. Venez découvrir, grâce à des photos d’époque et des textes bien documentés, la réalité des laitiers à travers le temps.



L’exposition est présentée jusqu’au 10 octobre 2016, au 2e étage de la Maison Louis-Cyr, sur les heures d’ouverture régulières. C’est donc un rendez-vous destiné aux curieux de tous âges!



Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.