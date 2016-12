Nouvelle conservatrice de l'éducation au MAJ

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est heureux d’accueillir dans son équipe Mme Ariane Cardinal au poste de conservatrice à l’éducation.

À la suite d’un processus rigoureux de sélection, au cours duquel le MAJ a reçu plus de quarante candidatures, le directeur général du Musée, M. Jean-François Bélisle, ainsi que les membres du comité de sélection ont convenu que les compétences de Mme Ariane Cardinal étaient toutes indiquées pour répondre aux exigences de ce poste. Avec une grande expérience en gestion et conception de projet, Ariane Cardinal possède les qualités requises pour exécuter les différentes tâches et relever les nouveaux défis liés à sa fonction de conservatrice à l’éducation.

Ayant travaillé plus de cinq ans comme responsable du service éducatif à La Maison amérindienne de Mont-St-Hilaire, ses habiletés multidisciplinaires sauront être un atout pour le MAJ. Son travail dans cet établissement lui aura permis de saisir la réalité du milieu muséal. Elle a conçu de nombreuses activités liées à des expositions consacrées à des artistes tels Jean-Paul Riopelle et Edmund Alleyn. Elle a également œuvré au sein du Centre d'exposition La Prison-des-Patriotes de Montréal et de la Maison nationale des Patriotes situé à Saint-Denis-sur-Richelieu en tant que guide-recherchiste.

Le Musée d’art de Joliette

Le MAJ est le plus important musée d’art situé en région au Québec. La collection du Musée d’art de Joliette est aujourd’hui composée de 8 500 œuvres réparties en quatre axes : art canadien, art européen, art contemporain et archéologie. Étant un acteur important dans la conservation, la diffusion et la mise en valeur des arts visuels au Québec, le Musée propose plusieurs activités culturelles et éducatives pour tous.