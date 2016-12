Une soirée 100% rock pour les Jeudis Musik’eau

Les Jeudis Musik’eau se poursuivront le 18 août 19 h avec la formation Jurassik Rock qui promet d’électriser comme jamais la foule du parc des Champs-Élysées! Un spectacle 100% rock qui revisite les plus grands succès des années 70.

Le rock à l’honneur!

Les cinq membres de Jurassik Rock Sébastien Cloutier, Philippe Coulombe, Denis Labrosse, Dan Mongrain et Bob St-Laurent vous feront vibrer au son de David Bowie, Yes, Rush, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, The Beatles, The Who et plus encore! Le musicien Denis Labrosse explique que la formation se fait un devoir de faire découvrir un répertoire plus obscur et méconnu de ces légendes, en ne négligeant toutefois pas les classiques.

Découvrez le groupe lanaudois Birds of Paradise en première partie de ce spectacle aux allures rock. Birds of paradise est un trio acoustique constitué des trois musiciennes Olivia Sirois, Florence Théoret et Lauri-Anne Francoeur. C'est en mariant leurs timbres de voix uniques et leur jeu particulier qu'elles reprennent des chansons du répertoire populaire et interprètent leurs compositions originales.

Un succès année après année

Les Jeudis Musik’eau sont une initiative du conseil municipal qui vise non seulement à valoriser l’offre culturelle de la Ville, mais également à permettre un rassemblement dans une activité intergénérationnelle À la mesure des familles! L’an dernier, les records d’assistance ont été fracassés, témoignant de l’engouement sans cesse grandissant pour cet événement estival qui est désormais un incontournable dans la région.

Les Jeudis Musik’eau sont rendus possible grâce au soutien financier des Supermarchés IGA Crevier, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette.

Toujours présentés gratuitement, ces spectacles en plein air sont une invitation à faire de belles découvertes musicales aux abords de la rivière L’Assomption. Ne manquez pas le 25 août à 19 h le dernier spectacle de la saison avec la formation jazz Misses Satchmo. Les Jeudis Musik’eau ont lieu beau temps, mauvais temps et un service de restauration est offert sur place dès 17 h. N’oubliez pas d’apporter votre chaise! Pour plus d’information, visitez le www.culturendp.com ou suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook.