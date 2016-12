Bernard Adamus et la Sinfonia de Lanaudière en grande ouverture des Jeudis Musik’eau!

C’est avec enthousiasme que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous convie cet été à la 9e édition des Jeudis Musik’eau. Ce rendez-vous musiclal prendra son envol le jeudi 11 août 19 h avec nul autre que Bernard Adamus accompagné de La Sinfonia de Lanaudière. Un spectacle festif, audacieux et rassembleur à ne pas manquer sur le site enchanteur du parc des Champs-Élysées!

Bernard Adamus : un artiste unique en son genre

Bernard Adamus est un auteur-compositeur-interprète québécois d’origine polonaise. Ses compositions éclectiques en français allient le folk, le blues, le country et parfois le hip-hop. À l’occasion de ce spectacle en format orchestre, il présentera les plus grands succès tirés de ses trois albums dont Brun, Hola les lolos et La question à 100 piasses. Cette formule est d’ailleurs une première pour l’artiste qui n’a jamais joué ses compositions avec un orchestre classique « Un show avec 17 cordes, j’ai hâte d’entendre ça dans mes oreilles! » s’exclame Adamus.

En première partie, découvrez tout le talent de la formation Broch’à’Foin. Ce groupe lanaudois à saveur country, folk et bluegrass fera assurément danser la foule avec ses airs des plus entraînants!

La Sinfonia de Lanaudière et les Jeudis Musik’eau : une cinquième année consécutive !

Depuis 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de collaborer avec La Sinfonia de Lanaudière en élaborant un spectacle unique qui marie un artiste de renom avec la musique classique. À ce jour, ils ont accompagné aux Jeudis Musik’eau :

2012 : Daniel Boucher

2013 : Ingrid St-Pierre

2014 : Émile Proulx-Cloutier

2015 : Patrice Michaud

Mettre en vedette l’orchestre symphonique de la région dans le cadre des Jeudis Musik’eau est une belle façon d’offrir un spectacle différent pour les amateurs et amatrices de musique. « Pour les membres du conseil municipal et moi-même, c’est un grand honneur, mais également un devoir que de présenter un spectacle d’envergure avec la Sinfonia de Lanaudière. Il s’agit non seulement de faire découvrir le talent d’ici, mais de permettre un contact unique avec la culture et la musique en sol prairiquois.», explique le maire Alain Larue.

Les Jeudis Musik’eau sont rendus possible grâce au soutien financier des Supermarchés IGA Crevier, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette.

Toujours présentés gratuitement, Les Jeudis Musik’eau sont une invitation à faire de belles découvertes musicales aux abords de la rivière L’Assomption. Les mélomanes sont également conviés le 18 août pour une soirée rock avec le groupe Jurassik Rock ainsi que le 25 août pour découvrir la formation jazz Misses Satchmo.

Les spectacles ont lieu beau temps, mauvais temps et un service de restauration est offert sur place dès 17 h. N’oubliez pas d’apporter votre chaise! Pour plus d’information, visitez le www.culturendp.com ou suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook.