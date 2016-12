Deux œuvres font peau neuve à Joliette

À l’aube des Jeux olympiques d’été de Rio, la Ville de Joliette tient à souligner les travaux de restauration réalisés sur deux œuvres d’art issues de son répertoire – L’archer et Le Discobole – lesquelles rappellent le passage des Olympiades à Montréal et sur son territoire, en 1976.

Les œuvres d’art ont été restaurées par Robert Brulotte, designer et créateur d’ambiance. Elles ont été sablées puis peintes, de façon à préserver leur éclat et à effacer les effets du temps et de la météo sur les structures.

Un clin d’œil aux Jeux olympiques

Installées en 1976, L’archer et Le Discobole ont été réalisées par Germain Bergeron, ancien frère de la Congrégation de Sainte-Croix et spécialiste des sculptures monumentales en métal recyclé soudé.

L’archer représente une athlète prête à tirer la flèche de son arc. La forte présence des mains dans l’œuvre et la position de l’archer représente bien la précision du geste. Il est possible d’admirer cette œuvre dans le stationnement de La Distinction, sur le boulevard de la Base-de-Roc.

Pour sa part, Le Discobole symbolise un sportif prêt à lancer son disque. Par ses lignes, la sculpture montre bien la force de l’athlète. Cette œuvre est installée au Stade municipal, également situé sur le boulevard de la Base-de-Roc.

Rappelons que les deux œuvres ont été conçues dans le cadre du programme « Arts et culture » des Jeux olympiques de Montréal de 1976, durant lesquels Joliette hébergeait les compétitions de tir à l’arc.

Pour en savoir davantage sur les œuvres et monuments installés sur le territoire de Joliette, consultez le www.ville.joliette.qc.ca/culture.