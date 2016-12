Michel Rivard à Joliette pour les Vendredis acoustiques

L’été se célèbre de belle façon à Joliette, notamment avec les Vendredis acoustiques qui, le 19 août prochain, reçoivent nul autre que Michel Rivard! Spectacle en plein air gratuit à 19 h 30 sur la place Bourget.

Figure marquante de la scène culturelle montréalaise et québécoise, Michel Rivard – auteur-compositeur-interprète, guitariste, comédien, animateur et humoriste à ses heures – profitera de son passage à Joliette pour présenter ses plus récents titres issus de son album Roi de rien, paru en 2013.

Et devant ses grands succès, fort est à parier que les plus nostalgiques seront servis avec La complainte du phoque en Alaska, Ginette, Le blues de la Métropole et Maudit bonheur, entre autres.

Première partie par PASTEL

La première partie du spectacle sera assurée par l’auteure-compositrice et musicienne PASTEL, concurrente à la populaire émission La Voix en 2016.

Avec sa voix feutrée, chaude et sensible inspirée de Carole King, Carly Simon et Joni Mitchell, celle qui en est déjà à son troisième album saura assurément réchauffer la foule et la faire voyager à travers le courant musical des années 70.

Les Vendredis acoustiques, un Événement accessible

Par ailleurs, rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre des Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :



• Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

• Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

• Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.



Ce spectacle est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, et se tiendra beau temps, mauvais temps.



Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050.