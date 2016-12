Changement à la programmation pour le Festival de Lanaudière

L’équipe du Festival de Lanaudière a le regret d’annoncer que pour des raisons de santé, la soprano Karina Gauvin ne sera pas en mesure d’offrir sa prestation telle que prévue au programme le vendredi 22 juillet à 20 h. Elle sera remplacée par le pianiste Tony Yike Yang qui jouera le Concerto pour piano no 1 en mi mineur de Chopin, accompagné de l’Orchestre Métropolitain et du chef Mathieu Lussier.

Les autres concerts de cette 3e semaine d’activités auront lieu conformément au programme annoncé et à l'horaire prévu :

Film de François Girard sur grand écran

Le samedi 23 juillet à 20 h, venez voir et entendre, sur grand écran, le film Le Violon Rouge de François Girard sur la musique somptueuse de John Corigliano interprétée sur scène par la violoniste canadienne Lara St. John, accompagnée d’un grand orchestre.

Le Royal 22e Régiment sera de retour le dimanche 24 juillet à 14 h pour faire résonner tambours et trompettes sur la scène de l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay avec le violoniste virtuose Alexandre Da Costa.

Concerts en églises

Le lundi 25 juillet à 20 h à l’église de Lavaltrie, le pianiste américain George Li, lauréat de la médaille d’argent au Concours international Tchaïkovski en 2015 et Premier Prix au Concours international Grand Prix Animato de Paris en 2014, fera ses débuts au Festival avec des œuvres de Haydn, Chopin, Liszt et Rachmaninov.

Le lendemain, le mardi 26 juillet à 20 h à l’église de Saint-Sulpice, ce sera au tour de la gagnante du Premier Prix au Concours international de musique de Montréal en 2008, la pianiste d’origine arménienne Nareh Arghamanyan, d’être des nôtres pour interpréterles sublimes Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.

La programmation complète est disponible au www.lanaudiere.org et les billets sont en vente dès maintenant! Tous les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche 7 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. Arrêt près du Métro Radisson. Renseignements et réservations : 1 800 561-4343.

Billetterie

Billetterie de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay : 450-759-4343 / 1-800-561-4343 ou www.lanaudiere.org

Billetterie de la Place des Arts : 514-842-2112 / 1-866-842-2112 ou www.placedesarts.com