Plus de 100 musiciens du Camp violon trad du Québec en concert au Festival Mémoire et Racines

Le 29 juillet à 19h, la scène Gilles-Cantin du Festival Mémoire et Racines au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée sera prise d’assaut par la musique des violons, guitares et pianos des 125 musiciens de la neuvième (9e) édition du Camp Violon Trad Québec.



Ce spectacle d’ouverture du Festival célèbre haut et fort l’héritage musical québécois acquis durant les six jours de formation de maîtres par les musiciens jeunes et moins jeunes de débutants à experts présents au camp. Le spectacle réunira aussi les fondateurs Éric Beaudry, André Brunet et Stéphanie Lépine ainsi que les enseignants-invités, Marie-Pierre Lecault, David Simard, Marc Maziade et le trio acadien Vishtèn. De plus, chacune des éditions du camp met à l’honneur un porteur de tradition significatif dans l’univers de la musique traditionnelle. Cette année Monsieur Jean-Paul Guimond, magnifique porteur, chanteur et « réparateur » de chansons traditionnelles nous fera l’honneur d’être parmi nous. Il a récemment lancé « Fournisseur officiel, chansons traditionnelles québécoises ».



Violon Trad Québec est fier de présenter au public, aux familles, aux amis et aux curieux certes un spectacle où notre musique traditionnelle est à l’honneur, mais surtout une expérience musicale inédite! C’est un rendez-vous à mettre à l’agenda!



Cette édition du camp Violon Trad Québec fut un succès grâce au soutien des gouvernements du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard (Programme de coopération et d’échange Québec et ÎPÉ), des Député(e)s du Parti Québécois de Lanaudière : André Villeneuve (Berthier), Véronique Hivon (Joliette) et Nicolas Marceau (Rousseau), du député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, du Cégep régionale de Lanaudière à Joliette, de Héroux-Lépine luthiers, du Réseau Québec Folklore et de Culture Lanaudière.