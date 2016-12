Projection du film La Guerre des tuques 3D dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe

Cet été, assistez à la projection gratuite du film La Guerre des tuques 3D présenté le 3 août dès le coucher du soleil dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe. En cas de pluie, l’événement aura tout de même lieu, mais sera déplacé à l’intérieur de la Maison Antoine-Lacombe. Apportez vos chaises!

La Guerre des tuques 3D est un film québécois d’animation réalisé par Jean-François Pouliot. «La guerre, la guerre c’est pas une raison pour se faire mal !». Sortez vos tuques et vos boucliers, car 200 balles de styromousse seront disponibles sur le site pour récréer une bataille de balles de neige afin de lancer la projection ! La bataille sera annulée en cas de pluie.

Sophie et sa petite sœur Lucie emménagent dans un nouveau village où les garçons semblent être majoritaires. De son côté, Luc vit tranquille, mais porte en lui une grande peine après le décès de son père. Alors que l'école fait relâche pour deux semaines, Luc et ses amis décident d'organiser une guerre de neige. Un fort sera construit et il doit y avoir deux équipes. Mais personne ne souhaite être dans l'autre équipe, jusqu'à ce qu'un incident fâcheux incite la nouvelle venue, Sophie, à s'impliquer jusqu'à devenir chef de l'équipe adverse. Quel clan l'emportera? La guerre est à finir et les coups bas voire les conséquences funestes ne peuvent être évitées.

Pour plus de détails, communiquez avec Maison et jardins Antoine-Lacombe au 450 755-1113, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web au www.antoinelacombe.com.

Maison et jardins Antoine-Lacombe tient à remercier la municipalité de Saint-Charles-Borromée et la Caisse Desjardins de Joliette pour leur précieuse contribution à la série estivale.