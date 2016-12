Le Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance aura lieu le 17 septembre

Depuis plus d’un an, un groupe de citoyens, soutenu par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, organise une rencontre où L’Avalée des avalés sera revisité par plusieurs artistes. Le Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance se tiendra le 17 septembre prochain à l’église de Saint-Ignace-de-Loyola, tout près de la maison où le célèbre auteur a grandi.

Il y a maintenant cinquante ans, Réjean Ducharme publiait ce roman, une oeuvre qui allait devenir l’une des plus emblématiques de la littérature québécoise. En 1966, L’Avalée des avalés marqua alors clairement non seulement le Québec, mais la francophonie entière.

M. Réal Chevrette, un des instigateurs du projet, est heureux de rendre public le nom des artistes sélectionnés pour cette journée.

« C’est en février dernier que la MRC lançait l’appel de candidatures pour les artistes qui souhaitaient faire partie de ce grand évènement de l’automne 2016. Le comité de sélection a été impressionné par la qualité des projets reçus. Cela laisse entrevoir l’importance que cette activité revêt dans le cœur et l’esprit de ces artistes de différentes provenances. Ducharme les touche, les uns et les autres. Ses mots trouvent un écho certain chez les Québécois, mais ils sont portés bien au-delà, soit à travers toute la francophonie », a-t-il soutenu par la voie d’un communiqué de presse.

Pas moins de dix candidats ont retenu l’attention du comité organisateur et qui, ainsi, animeront l’évènement.

Michel Campeau, artiste sculpteur de Lavaltrie, façonnera un banc de bois, où seront gravées des citations de Ducharme. Simon Boudreau, auteur-compositeur-interprète de Saint-Norbert, mettra au point une ode au roman en direct, lors de cette journée. Lise Arcand, artiste en arts visuels de

La-Visitation-de-l’Île-Dupas, réalisera une œuvre interactive avec les visiteurs.

Marianne Kugler, artiste en art numérique de la ville de Québec, proposera une installation visuelle alliant paroles et projection numérique. Luc Dupont, journaliste et écrivain de Montréal, s’attaquera au « mystère Ducharme » en présentant divers documents d’archives. L’œuvre de Dominique Rivard, de Montréal, prendra la forme d’une installation scénographique qui promet de faire vivre aux visiteurs l’univers de Ducharme à travers tous leurs sens.

De leur côté, des artistes de Mandeville créeront une performance multidisciplinaire qui alliera danse contemporaine, avec Carole Courtois, peinture de style « street art », par Jean-Philippe Maillot, et musique électro acoustique, par DJ Nonam.

Finalement, Hélène Blondin, artiste en arts visuels de Saint-Norbert, aidera les visiteurs à créer une œuvre collective dans laquelle ils pourront marier les mots de Ducharme à des couleurs patinées sur de vieux documents. Cette dernière création sera par la suite vendue en pièces détachées en fin de journée. Les fonds récoltés permettront le développement d’un autre volet du Happening Réjean Ducharme.

« Ce sera une journée dédiée à L’Avalée des avalés, une chance unique de se rappeler l’importance de ce roman et celle de son auteur. C’est aussi l’occasion de se demander ensemble comment on « dit » L’Avalée des avalés en 2016, comment on se retrouve près de ces mots. Comment les artistes contemporains peuvent-ils aussi s’inspirer des mêmes thèmes, réinterpréter cette œuvre magistrale », a expliqué madame Blondin, également initiatrice du projet.

Le Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance s’inscrit dans la lignée des Rendez-vous culturels de la MRC qui, chaque fois, favorisent les découvertes culturelles, les rencontres d’artistes, et stimulent la participation citoyenne. Ces occasions de réunion sont rendues possibles grâce à une entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications.

Plus d’information est partagée sur la page Facebook au nom de l’évènement ou sur le site Internet de la MRC de D’Autray (www.mrcautray.qc.ca) sous l’onglet Culture et tourisme. Le déroulement précis de cette journée spéciale sera annoncé au fil des semaines à venir.