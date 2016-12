Zébulon en version acoustique: quel spectacle!

C’est au parc Saint-Jean-Bosco, le 12 juillet, que le groupe Zébulon a fait danser et chanter le public. Interprétant leurs plus grands succès, le groupe de musiciens et chanteurs a su remémorer de bons souvenirs musicaux à tous.

D’ailleurs, c’est plus de 350 personnes qui se sont réunies vers 19 h 30 pour assister au premier spectacle de la série Bosco Naturellement Musical.

Camion-bouffe, coin pour les tout-petits, musique et plein air ont fait bon mélange pour permettre à tous les membres de la famille de profiter d’une

soirée estivale parfaite.

Nous pouvons aussi souligner l’excellente prestation des artistes de la relève, Marielle Gendron, Marie-Pier Bordeleau et Sophie Massicotte, qui ont livré au public, en première partie du spectacle, de magnifiques interprétations.

C’est un rendez-vous le 26 juillet prochain pour le deuxième spectacle avec Raphaël Torr, qui nous offre un hommage à Joe Dassin.

Pour toute information concernant la série de spectacles Bosco Naturellement Musical, communiquez avec le Service des loisirs au 450-759-3362 ou consultez notre site Internet www.st-charles-borromee.org.