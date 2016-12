Gabriel Girard et Fru Skagerrak en formule 6 à 8 au CRAPO

Les artistes Gabriel Girard et Fru Skagerrak seront en vedette lors des prochains 6 à 8 du CRAPO.

Tout d'abord, le 22 juillet, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Gabriel Girard, jeune interprète originaire de St-Félix-de-Valois.

Maniant à la fois guitare, harmonica et chant, Gabriel Girard dispose d’un large répertoire de musique populaire, folk, rock-indie, tant francophone qu’anglophone. Il a déjà à son actif plusieurs spectacles et réalisations.

Il a notamment remporté le premier prix « interprétation » du concours régional « Secondaire en spectacle » en 2014 et s’est illustré à Amos lors du Rendez-vous pan-québécois.

Le lendemain, ça sera au tour de Fru Skagerrak, un trio unique formé de trois femmes violoneuses issues de trois pays scandinaves.

Elles se sont rencontrées lors de divers festivals en Scandinavie. Leur répertoire est composé de chansons et d’airs traditionnels de Norvège, de Suède et du Danemark ainsi que de leurs propres compositions. Vous entendrez des polskas suédoises, des springleiks norvégiens, des valses enlevantes et bien plus, au son des violons et de la flûte.

Leur musique peut passer de rapide et festive à lente et mélancolique et invite le spectateur à une voyage à travers les divers paysages musicaux de Scandinavie.

Pour les deux soirées, l'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.