Deuxième semaine d'activités du Festival de Lanaudière

L’équipe du Festival de Lanaudière est heureuse de vous convier aux concerts de sa deuxième semaine d’activités.

Pour débuter ce deuxième weekend de la saison, le violoniste Anthony Marwood et les Violons du Roy, sous la direction de Bernard Labadie, seront des nôtres, le vendredi 15 juillet à 20 h, pour interpréter de grandes œuvres de Beethoven et Haydn.

Le lendemain, le samedi 16 juillet à 20 h, l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal et son chef Jean-Marie Zeitouni seront sur la scène de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay pour y jouer la 5e de Beethoven. La violoncelliste Emmanuelle Bertrand sera également présente lors de cette soirée pour interpréter trois œuvres dont le Concerto pour violoncelle no 1 en la mineur de Camille Saint-Saëns.

Pour clore ce weekend, la chanteuse Jessica Vigneault, accompagnée de l’Orchestre national de jazz de Montréal, sous la direction de Christine Jensen, rendra un vibrant hommage à celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de jazz du XXe siècle, l’incomparable Ella Fitzgerald.

Concerts en églises

Le lundi 18 juillet à 20 h à l’église de Rawdon (Christ Church), la soprano Suzie LeBlanc et le claveciniste Alexander Weimannrendront hommage à William Shakespeare et interpréteront des mélodies de la Renaissance et du Baroque sur des textes tirés de ce célèbre dramaturge anglais.

Le lendemain, le mardi 19 juillet à 20 h à l’église de Saint-Alphonse-Rodriguez, le pianiste canadien Tony Yike Yang, récipiendaire du 5e prix au Concours international Chopin de Varsovie en 2015, jouera la dramatique sonate no 7 de Prokofiev et la magistrale Sonate en si mineur de Liszt.

La programmation complète est disponible au www.lanaudiere.org et les billets sont en vente dès maintenant! Tous les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche 7 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

