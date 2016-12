Godasse et Fadièse s’arrêtent à Joliette!

Avec Godasse et Fadièse, nul doute que l’humour et la fantaisie seront au rendez-vous le 20 juillet prochain à 19 h 30 au parc Antonio-Barrette! Une invitation gratuite lancée dans le cadre des Spectacles au parc.

Godasse et Fadièse forment une drôle d’équipe! Perché sur ses échasses, Fadièse le violoniste est plutôt sérieux alors que Godasse la gigueuse espiègle s’amuse à le déranger dans sa répétition. Chacun à leur façon, ils rallient les spectateurs – petits et grands – et les invitent à plonger dans leurs folies.

En cas de pluie, mentionnons que ce spectacle – une production de Les Bordéliques – sera déplacé au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, dans la salle Calimarose. Une présentation de la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette.

Musimidis et Cinéma musical en plein air

Denis Doucet (clarinette) et Sébastien Deshaies (guitare) seront en concert sur la place Bourget le 19 juillet à 12 h, dans le cadre des Musimidis présentés par la Ville de Joliette, en collaboration avec la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130.

Toujours le 19 juillet, la population est également invitée à assister au Cinéma musical en plein air qui, sur le coup de 20 h, présentera le film de François Girard, La leçon. Un rendez-vous gratuit à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay offert par le Festival de Lanaudière, en collaboration avec la Ville de Joliette.

Devant les nombreux événements tenus au centre-ville durant la belle saison et pour une cohabitation harmonieuse, la Ville de Joliette invite les piétons, cyclistes et automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements.

Tous les détails entourant les activités et événements présentés par la Ville de Joliette cet été, veuillez consulter le www.ville.joliette.qc.ca, sous la section « Activités et événements ».