Le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie dévoile sa programmation

Sous le thème Nos racines, sceau d’éternité, la 16e édition du Festival acadien prendra place dans les quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie avec le lever du drapeau le 15 août et les festivités du 18 au 21 août 2016. Les principales activités seront de retour, en plus de quelques nouveautés. Le Festival se veut rassembleur et accessible pour tous, afin de célébrer ensemble les racines acadiennes de la région.

Cette année, une nouveauté apparaît au sein du festival, soit une session de cours de cuisine acadienne avec Jacqueline Mallet, originaire de Saint-Simon au Nouveau-Brunswick. Enfant et adolescent pourront apprendre deux recettes typiquement acadiennes. Nous invitons également les parents à se joindre à leur enfant. Les cours auront lieu au Vieux Collège de Saint-Jacques. Les réservations sont préférables à Cassandra au 450 834-6981 poste 230.

On renoue cette année le circuit guidé en autobus dans la Nouvelle-Acadie. Monsieur Clément Locat de Saint-Roch de l'Achigan, président du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire-Québec, nous a préparé une visite commentée de la Nouvelle-Acadie à travers les maisons les plus anciennes des premiers Acadiens. Notre guide sera madame Sylvie Gagnon, membre de l'Association québécoise des interprètes du patrimoine.

Une autre façon de célébrer en couleur

Une attention spéciale est dédiée à l’aspect plus festif. Le Festival encourage fortement les gens à participer à son concours de décoration de maison aux couleurs de l’Acadie. « La couleur des maisons décorées est une autre façon de célébrer ensemble nos racines dans une atmosphère culturelle et historique, mais aussi joyeuse. » observe madame Richard.

Le Festival conserve ses succès à saveur culturelle, notamment la Veillée des conteurs à Sainte-Marie-Salomé, le Salon des auteurs à Saint-Liguori et la messe acadienne à Saint-Alexis. Le Salon des auteurs nous réserve des surprises cette année. Parmi les trois lancements de livres projetés, deux ouvrages font état de recherches qui ont abouti sur des découvertes intéressantes concernant les pérégrinations des Acadiens revenus au Québec.

La fête au village

Encore une fois, on nous réserve toute une soirée le samedi 20 août. Venez déguster des hot-dogs d’ici bien sûr, mais également de la Louisiane avec des saucisses d’alligator et des maritimes avec la guedille au homard. Après avoir dégusté des hot-dogs à saveurs acadiennes, les spectateurs pourront assister aux performances de trois groupes. Il s’agit du groupe de musique traditionnelle d’ici, La Famille Cantin, de la musique louisianaise avec Grouyan Gombo et finalement le RAP de la Nouvelle-Écosse avec Arthur Comeau (anciennement membre de RADIO RADIO) et son groupe Le Tide School.

Pour de plus amples informations, consultez la programmation officielle sur le site web du Festival, au www.nouvelle-acadie.ca ou communiquez avec Cassandra au (450) 834-6981, poste 230.81, poste 230.