Le mois d’août démarre en trombe avec le Festival d’été de Saint-Gabriel

En association avec la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, le Festival d’été de Saint-Gabriel se poursuit tout au long du mois d’août avec une programmation à couper le souffle.

Le 2 août à 19 h, c’est le groupe B3 qui entamera les d’août mardis qui se dérouleront dans le parc derrière le CLSC au centre-ville de Saint-Gabriel. Originaire de Saint-Côme, B3 présentera un spectacle puisé dans le vaste répertoire de musique traditionnelle lanaudoise. En cas de pluie, la représentation se fera dans la salle multifonctionnelle du Centre sportif et culturel de Brandon.

Sous le chapiteau à la plage municipale ce 6 août, Quintero débarque pour une nouvelle édition de Parti à la plage. Dès 20 h, tous sont invités à venir danser gratuitement avec les meilleurs musiciens québécois et cubains, et ce, beau temps, mauvais temps. Mettez vos souliers de danse, car Quintero viendra vous faire danser le cha cha et le merengue comme jamais auparavant.

Les d’août mardis se poursuivront le 9 août, dès 19h, avec Frédéric Beauséjour. Musicien et chanteur originaire de Rawdon, ce multi-instrumentiste, arrangeur, auteur-compositeur et interprète accompagne sur scène et sur disque plusieurs grands noms de la chanson d’ici. La représentation se fera au parc derrière le CLSC. En cas de pluie, le spectacle aura lieu sous le chapiteau de la plage.

Il est à noter que tous les spectacles sont offerts gratuitement. De plus, un bar sera à la disposition du public lors des évènements.

Le Festival d’été tient à remercier ses nombreux partenaires, dont La Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la MRC D’Auray, la Pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, Desjardins, Quincaillerie Piette, JM Sports et Tout ce qui s’imprime.

Pour plus d’informations sur le reste de la programmation du Festival d’été, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info.