Kaïn débarque à Saint-Gabriel pour le Festival d’été

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, le Festival d’été de Saint-Gabriel se poursuit tout au long du mois de juillet et accueillera le groupe Kaïn le 23 juillet prochain à la plage municipale dans une formule gratuite sans chapiteau. .

Déambulant dans le foisonnant milieu musical de Drummondville, le guitariste Steve Veilleux et le percussionniste Yannick Blanchette se rencontrent dans les années 90. La collaboration s’avère fructueuse et les deux artistes fondent le groupe Kaïn. Depuis maintenant dix ans, celui-ci ne cesse de cumuler les succès, ayant vendu jusqu’à présent plus de 350 000 albums en carrière. C’est avec grande fierté que la Ville de Saint-Gabriel recevra ce groupe légendaire parmi d’autres festivités estivales. Le spectacle aura lieu à la plage municipale, et tous sont vivement invités à venir découvrir ce grand spectacle, et ce gratuitement.

De plus, une foule d’autres activités sont organisées pour le mois de juillet, dont l’incontournable Maski-Kayak se tiendra le samedi 16 juillet à la plage municipale de Saint-Gabriel. Au programme, les sportifs auront la chance de voir des démonstrations de kayaks, des conférences, une randonnée guidée et bien plus encore.

Par la suite, pour une 12e édition, les amateurs de voitures pourront se rendre à la populaire exposition Autopassion. Une grande variété d’automobiles de sport, antiques et modifiées seront sur place ce 24 juillet. Le mois de juillet se termine en beauté avec le festival Au Rythme du country. Du 27 au 31 juillet, le Centre sportif et culturel de Brandon accueille les plus grands noms du country de la scène québécoise et acadienne, dont Guylaine Tanguay, Steeve Desmarais, de même que Réjean et Chantal Massé.

Le Festival d’été tient à remercier ses nombreux partenaires, dont La Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la MRC D’Auray, la Pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, Desjardins, Quincaillerie Piette, JM Sports et Tout ce qui s’imprime.

Pour plus d’informations sur le Festival d’été de Saint-Gabriel, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info.