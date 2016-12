Le gouvernement du Québec alloue 650 000 $ au 39e Festival international de Lanaudière

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, et la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, sont heureux d’annoncer l’attribution d’une aide financière gouvernementale de 650 000 $ aux organisateurs du 39e Festival international de Lanaudière, qui débutait le 9 juillet et se poursuit jusqu’au 7 août prochain.

« Avec des propositions musicales en provenance des quatre coins du monde, le Festival international de Lanaudière est l’occasion pour le grand public et les mélomanes d’avoir un accès privilégié à la musique classique. Reconnue dans le domaine comme étant un rendez-vous exceptionnel, cette manifestation culturelle participe à l’essor de ce genre musical ainsi qu’au rayonnement des plus grands musiciens », a déclaré le ministre Fortin.

« Le grand succès de cet événement repose sans l’ombre d’un doute sur le dynamisme et l’engagement des femmes et des hommes passionnés qui lui donnent vie. Le Festival international de Lanaudière apporte une contribution significative à l’offre d’expériences et de produits touristiques au Québec en plus de participer à l’essor de la région », a affirmé la ministre Boulet.

« Né du rêve du père Fernand Lindsay de vouloir démocratiser la musique classique, le Festival de Lanaudière est maintenant le plus important événement du genre au Canada et figure parmi les plus grands en Amérique du Nord. Cette notoriété confère à la région un statut enviable qui lui permet de profiter d’une visibilité et de retombées considérables », a déclaré la vice-première ministre.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) accorde au festival une aide financière au fonctionnement de 425 000 $ issue du Programme de subventions aux événements nationaux et internationaux en arts de la scène et en arts multidisciplinaires, alors que le ministère du Tourisme lui verse une somme de 225 000 $ provenant du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

