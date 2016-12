Angèle Dubeau honorée

La violoniste Angèle Dubeau a été honorée avant le concert qu’elle donnait dans le cadre du Festival de Lanaudière, le 10 juillet.

La lanaudoise a en effet reçu une plaque commémorative des mains de François-Mario Labbé, président d’Analekta, pour avoir atteint le plateau de 12 million de streams sur les plateformes d’écoute en continu telles Spotify, Apple Music et Deezer de son album Ludovico Einaudi : Portrait.

Depuis le début de sa carrière, la lanaudoise a récolté plus de 30 millions de streams répartis dans plus de 100 pays.

De plus, 16 mois après sa parution, l’album Ludovico Einaudi: Portrait continue de se classer parmi les meilleurs vendeurs sur les palmarès de musique classique au Canada et aux États-Unis. De plus, cet album a été sélectionné par iTunes comme étant le meilleur album contemporain de violon classique de l’année 2015 à l’échelle mondiale et a également remporté un prix Félix dans la catégorie « album de l'année - classique orchestre et grand ensemble ».

Au cours des dernières semaines, Angèle Dubeau & La Pietà ont récemment terminé l’enregistrement de leur nouvel album qui paraîtra en octobre prochain.