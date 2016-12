Plus d’une centaine d’artisans seront réunis au Festival des artisans

Sous le thème Un cœur en ART, le Festival des artisans de Sainte-Marcelline qui se tiendra les 16, 17 et 18 septembre prochains réunira, cette année, plus de cent artistes et artisans sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres et de leurs produits du terroir.

Venus de partout au Québec, ils accueilleront durant ces trois jours les visiteurs avides de produits fins. « Le Festival de cette année réunira des artisans dont les œuvres sont de grande qualité, originales et authentiques. Nous sommes fiers de notre programmation qui saura plaire à tous les goûts. Des artisans de tous les domaines des métiers d’art seront présents: Verre, peinture, céramique, métaux, bois, textile, plastique, cuir et fourrure. » spécifie Pierre Hivon, président du Festival des artisans de Ste-Marcelline.

Des démonstrations de techniques artisanales sont également un élément phare de la programmation. Ces rencontres authentiques entre l’artisan et le public permettent non seulement à l’artisan de mettre son travail en valeur et de partager son savoir-faire mais elles représentent également, pour l’amateur, un moment privilégié pour s’initier et en apprendre davantage sur certaines pratiques. « Tout est mis en œuvre pour faire apprécier le travail des artisans d’ici.» poursuit le président de l’événement.

Encore cette année, de par son association avec les Grands prix Desjardins de la culture, le Festival représente une occasion unique de rencontrer les artistes les plus talentueux de notre région. Tous les jours du Festival, les finalistes 2016 et lauréat 2015 de ce prestigieux prix culturel régional invitent la population à venir à leur rencontre, échanger et découvrir leurs oeuvres. « Il est important de mettre en valeur la réussite des gens de notre région. Un chapiteau leur est dédié où tous sont invité à venir découvrir les talents de chez nous. » souligne Monsieur Hivon.

Au total, ce sont 113 artistes, artisans, commerçants et autres exposants qui définissent la programmation 2016 du Festival des artisans de Ste-Marcelline. À cette vaste liste d’exposants s’ajouteront des spectacles musicaux et une aire de restauration en plus des prestations de Louis-Jean Cormier, Luce Dufault et Annie Blanchard à la Vieille Chapelle.

Pour plus d’informations au sujet du Festival des artisans de Ste-Marcelline, le public est invité à communiquer avec Marie-Eve Beaumier, Coordonnatrice à la culture à la municipalité, au 450-883-2144 poste :7563 ou à l’adresse suivante : mebeaumier@ste-marcelline.com .